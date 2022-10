Passaro-McDonald | ATP Napoli 2022 | programma | orario | tv | streaming

(Di martedì 18 ottobre 2022) Operazione rivincita per Francesco, impegnato domani nel primo turno del torneo ATP di. Il tennista umbro affronterò l’americano Mackenzie, che ha proprio sconfitto l’azzurro una settimana fa nel torneo di Firenze, dove ha ottenuto il suo primo successo a livello Atp, battendo al primo turno Zhizhen Zhang prima di perdere con. Il nativo di Perugia si è qualificato al tabellone principale del torneo partenopeo battendo nel tabellone cadetto Lorenzo Giustino e Filip Misolic, in due partite piuttosto difficoltose. L’umbro è in nona posizione nella race per qualificarsi alle NextGen Atp Finals di Milano e cerca altri punti preziosi. Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato e l’di Francesco ...

Francescogiocherà invece sul Campo D'Avalos. Il 21enne di Perugia , n.124 ATP, promosso dalle qualificazioni, ritroverà all'esordio nel main draw lo statunitense Mackenzie, n.74 ......00 - Djere vs (Q) Gojo A seguire: (Q)vsTC POZZUOLI COURT 1 A partire dalle ore 12: Doumbia/Reboul vs Cabral/Murray A seguire - (1) Dodig/Krajicek vs Martinez/Zapata Miralles Non ...Quattro gli azzurri impegnati oggi nel primo turno della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, nuovo ATP 250 dotato di un montepremi di ...Si torna in campo per la serie A: ci sarà da divertirsi! Erano ben nove gli italiani iscritti al tabellone cadetto - quello delle qualificazioni - per l'accesso al main draw del torneo ATP di Napoli: ...