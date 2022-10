MLS | Higuain in lacrime nella sua ultima partita | Inter Miami eliminato dai Playoff VIDEO

Leggi su sportface

Gonzalodice addio al calcio. E' ufficialmente arrivato il giorno del ritiro del Pipita, che chiude la sua carriera con una netta sconfitta e l'eliminazione dell'daidi MLS. "Il sogno è finito, ora inizia un'altra vita" ha detto l'ex attaccante al termine della sfida, visibilmente commosso e abbracciato da compagni e avversari. In carriera,ha firmato in tutto 335 gol nei club e 31 gol in 75 presenze con la nazionale argentina.