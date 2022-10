Mercato dell’auto in crescita in Europa | +7 | 9% a settembre

(Di martedì 18 ottobre 2022) MILANO – Ale immatricolazioni di auto nell’Unione Europea sono aumentate del 9,6%, segnando il secondo mese consecutivo diquest’anno. Lo rende noto l’Acea, l’Associazione dei costruttori europei, sottolineando che l’aumento è in gran parte determinato dalla bassa base di confronto con2021, quando la produzione era stata condizionata dalla mancanza di semiconduttori. Guardando ai quattro maggiori mercati dell’Ue, Germania e Spagna hanno registrato rialzi a doppia cifra (+14,1% e +12,7% rispettivamente), mentre Francia (+5,5%) e Italia (+5,4%) hanno mostrato tassi dipiù modesti. Nei primi tre trimestri del 2022, ildelle autovetture nell’Ue ha subito una contrazione del 9,9% a 6.784.090 unità, nonostante i risultati positivi registrati negli ultimi due ...

