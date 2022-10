(Di martedì 18 ottobre 2022) Era diventato l’incubo dell’attuale fidanzato della ex. Un’ossessione quasi costante tanto che ogni qualvolta i due si incontravano per le vie di Fondi, da dove arriva questa vicenda, immediatamente scattavano le minacce e le intimidazione verso il ragazzo. E non si è fermato soltanto alle parole: dato che, a suo avviso, le sue frasi non avevano raggiunto il suo scopo, ovvero la fine delle relazione tra l’uomo e l’ex fidanzato, il giovane ha deciso di passare ai fatti aggredendo e picchiando il rivale inall’interno di un bar.in un bar a Fondi I comportamenti intimidatori erano iniziati a novembre 2021, quando il giovane, che ora si è beccato anche un Daspo urbano, aveva iniziato a minacciare l’attuale fidanzato della sua ex ogni qualvolta lo incontrava per le vie di Fondi, intimandogli di porre fine alla sua attuale relazione ...

"La devi lasciare o per te finisce male": brutale aggressione in un bar al 'rivale' in amore Siamo purtroppo abituati, nella cronaca quotidiana, a casi di relazioni che finiscono male, con la donna che cerca di lasciare l'uomo ma diventa poi vittima di violenze e persecuzioni.