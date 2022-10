Iran | studentessa pestata a morte da forze di sicurezza perché non cantava inno Khamenei

Asra Panahi aveva 16 anni è stata aggredita insieme ad alcune compagne di classe nella scuola superiore Shahed nella città di ...Si chiamava Asra Panahi e aveva 16 anni. È lei lamorta dopo un pestaggio da parte delle forze di sicurezza in un liceo femminile di Ardabil, nel nord ovest dell': insieme ad altre compagne di classe si era rifiutata di cantare un ...Una studentessa iraniana Asra Panahi, di 16 anni, è morta dopo un pestaggio da parte delle forze di sicurezza perché, assieme ad altre compagne di classe, si ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...