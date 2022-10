“Il simulatore” L' assurda storia del detenuto che dorme da 4 mesi di fila

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nel carcere di Regina Coeli c'è ‘l'uomo che', che da almeno quattronon si sveglia. Ha 28 anni, è originario del Pakistan, ed è soprannominato dal personale ‘il'. A raccontare laSusanna Marietti, coordinatrice dell'associazione Antigone, che ha incontrato l'uomo a giugno scorso. «In questiho chiesto notizie, spiegazioni, soluzioni. Ma non sono riuscita ad arrivare a capo di nulla», spiega Marietti. «L'ho incontrato in una stanza di degenza del centro clinico del carcere. Dormiva. O comunque era sdraiato sul letto, a occhi chiusi e immobile. L'infermiere mi ha spiegato che il ragazzosempre. Lui gli svuota il catetere, gli cambia il pannolone, gli inun po' di cibo liquido in bocca che l'uomo deglutisce in maniera meccanica. ...

