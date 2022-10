Giambruno | il compagno di Meloni | non conduce più i tg Mediaset | “Scelta condivisa”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Da quando lei ha vinto le elezioni, lui ha perso la conduzione: non compare più in video. Adesso fa lavoro di cucina redazionale nella sede di Roma in attesa che venga dirottato a una trasmissione ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Che lei rende lieve con l'arrivo di Ginevra, oggi 6 anni, avuta insieme alAndrea, giornalista di Studio aperto. Poi, il 19 ottobre del 2019, sale sul palco di piazza San Giovanni ...La leader di FdI dice di non chiudere occhio per le responsabilità. Il racconto delAndreasul clima in casa e nel partito 'Ma tu dormiresti la notte se fossi al posto di Giorgia', chiede l'unico testimone oculare dell'insonnia meloniana, nuovo tassello dell'...Giorgia Meloni, avete mai visto suo marito È un uomo affascinante che vediamo tutti i giorni in televisione. Giorgia Meloni è premier italiana che ha saputo conquistare alle ultime elezioni i cittadi ...La leader di FdI dice di non chiudere occhio per le responsabilità. Il racconto del compagno Andrea Giambruno sul clima in casa e nel partito ...