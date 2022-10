GF Vip 7 | Antonino Spinalbese minaccia Edoardo Donnamaria

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 18 ottobre 2022) Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7,si è detto disponibile a chiarire condopo che la scorsa settimana lo ha nominato, ma delle stesso avviso non è. Non solo infatti l’ex compagno di Belen Rodriguez ha dichiarato di non volere alcun confronto chiarificarore, ma ha anche spiegato che prenderebbe malissimo un eventuale avvicinamento del rivale. GF Vip 2022,ancora furioso con“Spero che lui non abbia mai… che non capiti mai per caso vicino a me, lo spero davvero” ha tuonatonella notte, parlando con l’amico Luca Salatino. “Spero solo questo” ha proseguito. Davanti all’espressione ...