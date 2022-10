Corriere della Sera

... non solo al Mise, comunque se è un problema la togliamo", ha detto interpellatogiornalisti a ... scrive Bersani su Twitter che guidò il ministero per circaanni, durante il secondo governo ..."Con il coordinatore nazionale fuorigiochi, visto che tra gli Esteri e la vicepresidenza del ... A Montecitorio i nomi sul tavolo sarebbero più di. I cambiamenti, inevitabili, sono arrivati ... Dai due vicepremier ai tecnici, la squadra di Meloni è (quasi) fatta Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato e falso in atto pubblico.Il mondo della musica piange la scomparsa di Franco Gatti, il "Baffo" del gruppo. Dal 1967 a oggi, hanno venduto 22 milioni di dischi. Massimo ...