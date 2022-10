Covid | 58 630 positivi e 113 vittime Positività al 17 | 7%

(Di martedì 18 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Salgono a 58.360 i nuovial Coronavirus in Italia, a fronte di 329.569 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica, emesso dal Ministero della Salute. Sono 113 le, in aumento, con il totale delle persone scomparse da inizio pandemia che raggiunge quota 178.194. Il tasso dità passa al 17,7%. A livello di ospedalizzazioni, sono 6.993 i ricoverati con sintomi (65 in più di ieri), dei quali 254 in terapia intensiva, la stessa quota di ieri. (ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it

il Resto del Carlino

Sono 424 i nuovi casi di positività al Covid accertati in Abruzzo nell'ultimo giorno. Il totale dall'inizio dell'emergenza, al netto dei ... 12.531 fuori regione (+7) e 8.( - 3) per i quali sono in ... PESCARA - Sono 424 i nuovi casi di Covid - 19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo . Sono emersi dall'analisi di 240 tamponi molecolari e 1.386 test antigenici: il tasso di positività è pari al 26,0 ...