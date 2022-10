Camere | Mirabelli Pd a iNews24 | “Quella di Calenda è una polemica strumentale | non hanno i numeri per eleggere vicepresidenti”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ai microfoni di, il senatore Pd Franco, sulla conferma di Malpezzi e Serracchiani alla presidenza dei gruppi Dem in Parlamento. Cosa rappresenta la conferma di Simona Malpezzi alla presidenza del gruppo al Senato? “Intanto è un riconoscimento per il lavoro svolto e per la sua capacità di Simona di tenere insieme, ascoltare e rappresentare un L'articolo proviene da.it.

SardiniaPost

... oltre che agli equilibri interni, è legata a quella dei nuovi vertici delle. E qui la ... Questo perché, ha chiarito il senatore Franco, 'la rappresentanza è proporzionale al peso ...... oltre che agli equilibri interni, è legata a quella dei nuovi vertici delle. E qui la ... Questo perché, ha chiarito il senatore Franco, " la rappresentanza è proporzionale al peso ... Parlamento: Mirabelli (Pd), 'polemica Renzi non esiste, su scelta cariche valgono i numeri' - sardiniapost Sulle poltrone tra Camera e Senato opposizioni in ordine sparso. Il leader di Iv punta a un posto per Boschi: "Se ci terranno fuori saliremo al ...Lo dice il senatore del Pd Franco Mirabelli. "Sulle cariche elettive delle Camere non c’è nessuna pregiudiziale. Ma contano le regole e i numeri. In tutti i Parlamenti, a partire da quello UE, vige un ...