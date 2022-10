Brighton | altro pareggio per De Zerbi | 0-0 contro il Nottingham Forest

Già a gennaio il centrocampista potrebbe legittimamente accordarsi con unclub per ratificare ... L'exha detto recentemente che lo considera ancora ' un enorme punto di forza della sua ...L'attuale allenatore delinvece si è affermato come il prospetto italiano più interessante ... Al suo fianco c'è un50/50 dalla difficile risoluzione, diciamo che qua si può scegliere in ...Il Brighton di Roberto De Zerbi non sa più vincere e impatta anche contro il Nottingham Forest, partita a reti bianche Il Brighton di Roberto De Zerbi non sa più vincere e impatta anche contro il Nott ...Segui la Diretta LIVE di Brighton-Nottingham Forest, match valido per il dodicesimo turno di Premier League, in programma Martedì 18 Ottobre ...