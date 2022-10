Berlusconi “non molla” la Ronzulli | ora la vuole capogruppo Le trattative di oggi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott – Silviocerca ancora un ruolo per la sua “fedelissima” Licia. Dopo il no al ministero, la guerra e la pace con Giorgia Meloni,si eleggono i capigruppo. E il Cavaliere rilancia.: “al Senato”. La lista dei ministri in lavorazione Così Silviosui capigruppo, come riportato da Tgcom24: “La mia indicazione come nuovi capigruppo è per l’onorevole Alessandro Cattaneo alla Camera e per la senatrice Liciaal Senato, per dare ancora più forza ai nostri gruppi, valorizzando le capacità e le risorse che abbiamo”. Il leader di Forza Italia lo scrive in vista dell’elezione delle suddette cariche nel pomeriggio. La lettera, inviata agli altri parlamentari del partito, prosegue ...