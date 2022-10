ATP Napoli 2022 | orari mercoledì 19 ottobre | quando giocano gli italiani | programma | tv

(Di martedì 18 ottobre 2022) Si concludono i match del primo turno all’ATP 250 di. Una seconda giornata con unricchissimo e con moltissimiin campo. Ci saranno Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, ma anche i giovani Luca Nardi e Francesco Passaro. Un quartetto che punta ad accedere al turno successivo per continuare la loro avventura nel torneo di casa. Sonego se la vedrà con l’argentino Sebastian Baez, mentre Passaro affronterà l’americano McDonald. Sfide francesi, invece, per Fognini contro Hugo Grenier e per Nardi, che proseguirà il suo match con Corentin Moutet dopo l’interruzione di questa sera. Le partite sul campo “Arena” si disputeranno a partire dalle ore 10.00, mentre quelle sul “D’Avolos” inizieranno non prima delle 17.00. La diretta tv sarà assicurata da SuperTennis, con la diretta streaming su ...

