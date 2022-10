Uniti al Colle Dal vertice Berlusconi esce con cinque ministeri | ma su Giustizia e Mise cede a Meloni

Ronzulli: "al" ...FdI e FI si presenteranno, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella '. Si chiudono così le cinque giornate di ...In questa edizione: Vertice Meloni-Berlusconi: "Uniti al Colle", Ucraina, esplosioni in tutta la capitale, Gas, commissione Ue verso price cap dinamico, Covid, rt sopra soglia: raccomandata 5 dose, ...Un’ora e venti a colloquio. Faccia a faccia, letteralmente. Nella stanza al secondo piano di via della Scrofa, sede storica di An e ora di Fratelli d’Italia, ieri pomeriggio ...