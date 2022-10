"The Loneliest" dei Maneskin è il singolo più venduto

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Debuttano direttamente in vetta alla classifica dei singoli più venduti in Italia , secondo i dati della Fimi , icon « The», ultimoproposto al mercato, una ballad che non...

Il 7 ottobre è uscito il nuovo singolo '', entrato nelle classifiche di 28 Paesi nel mondo. Del loro primo grande successo, che gli ha regalato la vittoria di Sanremo e poi di ...Il 7 ottobre è uscito il nuovo singolo '', entrato nelle classifiche di 28 Paesi nel mondo. Del loro primo grande successo, che gli ha regalato la vittoria di Sanremo e poi di Eurovision ...Debuttano direttamente in vetta alla classifica dei singoli più venduti in Italia, secondo i dati della Fimi, i Maneskin con «The Loneliest», ultimo singolo proposto al mercato, una ballad che non tra ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...