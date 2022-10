Su Fontana è stato vergognoso Salvini annienta De Luca

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Le offese a Lorenzo, neo presidente della Camera, da parte del governatore della Campania Vincenzo De, hanno lasciato il segno. E ne ha parlato anche il leader leghista Matteonel corso della puntata di "Quarta Repubblica" in onda il 17 ottobre. Gli insulti disono stati molto pesanti. E la risposta dinon si è fatta attendere. «È un poveretto lui e quelli che ridono con lui", ha dettosu Retequattro. «De- ha aggiunto - non può dare del troglodita al presidente della Camera, è qualcosa diè pur sempre la terza carica dello. Piuttosto risolva i problemi dei campani e lasci a Crozza le battute».

... come Lorenzoe Ignazio La Russa. Il 'personaggio' che interessa più Braidotti è Berlusconi:... Maschilista della sua generazione, abituato a comandare', il Cav è'umiliato' da una donna '...... Chiara Colosimo - FdI Video fake Lorenzo: "bimbi fuori Ue sono animali"/ Bufala resta online ore COME CAMBIA IL TOTOMINISTRI DEL GOVERNO CON LA TREGUA SIGLATA TRA MELONI E BERLUSCONI È...Da giorni Calenda e Renzi accusano il Pd e i 5 Stelle di essersi accordati con la maggioranza per i quattro vicepresidenti di Camera e Senato che ...Nelle ultime ore sta facendo il giro del web un documento apparso su Twitter della Camera dei deputati risalente al 2018 attribuito al neo presidente della Camera, Lorenzo Fontana. La nuova terza… Leg ...