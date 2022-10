Sampdoria-Roma | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di lunedì 17 ottobre 2022)(lunedì 17 ottobre calcio d'inizio alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valida per la decima giornata...

Commenta per primo I precedenti di, gara valida per la decima giornata di campionato in Serie A .Due eroi, uno contro l'altro.mette uno di fronte all'altro, da avversari, Dejan Stankovic e Josè Mourinho. Impensabile quando, poco più di 12 anni fa, il serbo era un vero e proprio soldato al servizio dello ...Sampdoria-Roma sarà uno dei due match del lunedì della decima giornata di Serie A. Ecco dove vedere e come seguire la sfida di Marassi.Mourinho e Stankovic, eroi del Triplete dell'Inter, si affrontano da allenatori in Samp-Roma: El Shaarawy titolare, ballottaggio Abraham-Belotti. Da eroi del Triplete ad avversari in panchina. Sampdor ...