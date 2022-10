Sampdoria - Roma diretta 0 - 1 | occasione per Belotti

18:31 1' - Inizia Samp -Lagioca il primo pallone della partita e conquista subito un angolo: Smalling libera l'area . 18:25 La curva della Samp ricorda Mantovani Nella curva della ...Laa Marassi cerca la terza vittoria consecutiva in campionato. Dopo il positivo pari a Siviglia contro il Betis , la squadra di José Mourinho cerca un successo che la porterebbe al quarto posto in ...I tifosi doriani si sono scagliati contro l’ex presidente Massimo Ferrero torna a Marassi dopo diversi mesi. L’ex presidente blucerchiato durante Sampdoria-Roma si è presentato in tribuna. I tifosi de ...I tifosi doriani si sono scagliati contro l’ex presidente Massimo Ferrero torna a Marassi dopo diversi mesi. L’ex presidente blucerchiato durante Sampdoria-Roma si è presentato in tribuna. I tifosi de ...