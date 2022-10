Pazzini | Kvara fa sempre cose giuste | è di un livello superiore

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Giampaolo, ex calciatore e attualmente opinionista Dazn, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Napoli - Bologna, ecco le sue parole : "Questo Napoli è troppo bello, chissà se quando calerà riuscirà a vincere partite sporche come fa il Milan.fa, è di unperchè passa quando c'è da passare e tira quando c'è il tiro. Spalletti con i 5 cambi tiene dentro al gruppo i giocatori e mantiene l'intensità bene o male per 90 minuti. Il Napoli mi sembra troppo bello, bisognerà vedere un pò nelle gare sporche se vince come il Milan quando non renderà al meglio".