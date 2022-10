Maignan | «Orgoglioso | non mi aspettavo tutto questo Buffon…»

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il portiere del Milanha parlato ai microfoni di Sky Sport nella notte del Gran Galà del calcio LE PAROLE – «È la prima volta, sono moltovuol dire che facciamo un bel lavoro e dobbiamo farlo ancora di più. Io sono qui a lavorare a Milanello adesso vediamo con il mister e il dottore. Io ho tanta voglia di giocare mainfortunio è molto pericoloso e li ho ascoltati per tornare al 100%. Non mi, è il frutto del lavoro. Buffon? E’ una leggenda del calcio, le sue parole mi fanno piacere». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24.

