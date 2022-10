Lecce-Fiorentina 1-1 | reti di Ceesay e Kouame’

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) –hanno pareggiato 1-1 il posticipo del lunedì della decima giornata di Serie A. I salentini si portano così a 8 punti mentre la squadra di Italiano sale a 10. Padroni di casa in vantaggio al 43? con. Dopo un numero di Gonzalez sulla destra, il centravanti gambiano dei giallorossi appoggia in scivolata il gol del vantaggio. Prima e dopo il gol delerano stati annullate dueai viola sempre di Cabral. Il pari poi è arrivato ad inizio ripresa, al 48? grazie al colpo di testa dell’attaccante ivorianosul servizio di Cabral. Ilchiude in dieci uomini per l’espulsione di Gallo al 95?. L'articolo proviene da Italia Sera.

Le parole di Baroni dopo: l'analisi ai microfoni di DAZN del tecnico pugliese Le dichiarazioni di Baroni dopoai microfoni di DAZN: L'ANALISI - 'La squadra ha fatto bene, tenendo il campo ...Finisce 1 a 1 l'ultimo posticipo della decima giornata di Serie A tra. Allo stadio Via del Mare i padroni di casa passano in vantaggio al 43esimo grazie al gol di Ceesay, i Viola pareggiano a inizio ripresa con Kouamé. Con questo risultato i salentini ...Gli uomini di Mourinho si impongono per 0-1 in casa della Sampdoria, 1-1 al Via del Mare La Roma vince in casa della Sampdoria, il Lecce invece strappa un buon punto contro la Fiorentina al Via del Ma ...Lecce-Fiorentina 1-1, prima Ceesay e poi Kouamè: è pari al Via del Mare scritto su Sport News Italia da Marco Maffei . Nel posticipo della 10^ giornata di Serie A, il Lecce impatta contro la ...