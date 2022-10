La Roma vince a Marassi | 1-0 alla Sampdoria

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Laconquista la terza vittoria di fila e sale al 4° posto. Decide la rete in avvio di Pellegrini che trasforma il rigore assegnato dopo l`on field review. I padroni di casa provano a reagire ma non creano pericoli dalle parti di Rui Patricio, mentre i giallorossi mancano il colpo del ko prima con Belotti e poi con il neoentrato Zaniolo. Finisce 1-0 per la, la Samp resta ultima a 3 punti10^ Giornata Empoli-Monza 1-0, Torino-Juventus 0-1, Atalanta-Sassuolo 2-1, Inter-Salernitana 2-0, Lazio-Udinese 0-0, Spezia-Cremonese 2-2, Napoli-Bologna 3-2, Verona-Milan 1-2,0-1, ore 20.45 Lecce-FiorentinaClassifica: Napoli 26, Atalanta 24, Milan 23,22, Lazio, Udinese 21, Inter 18, Juventus 16, Sassuolo 12, Empoli, Torino 11, Fiorentina 9, Salernitana, Monza 10, Fiorentina, Spezia 9, ...

