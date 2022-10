Elon Musk dice che continuerà a fornire Starlink all’Ucraina gratis

(Di lunedì 17 ottobre 2022) L’uomo delle inversioni a U.ci ha abituato spesso a cambiamenti d’idea repentini, velocissimi, a volte legati alle sue aziende in maniera determinante ed economicamente rilevante. Lo abbiamo visto con Twitter, ad esempio, e con la sua proposta di acquisto da 44 miliardi, poi ritirata, poi riconfermata e infine chissà. Lo stiamo vedendo oggi con i terminaliin Ucraina. Il fondatore di Tesla e Space X, allo scoppio della guerra, aveva garantitole sue infrastrutture per consentire la navigazione internet a esercito, istituzioni e civili. Tuttavia, nella scorsa settimana aveva fatto comunicare a Space X la sua intenzione di interrompere le forniture, se non fosse arrivato il supporto concreto del governo americano. Oggi, a quanto pare, siamo di nuovo al punto di partenza: ...

SpaceX ci ripensa: pieno supporto all'Ucraina con Starlink A renderlo noto è lo stesso, come sempre su Twitter. In 24 ore o poco più, dietrofront di Elon Musk in merito al supporto garantito all'Ucraina da SpaceX attraverso i satelliti Starlink.