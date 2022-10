Droni kamikaze attaccano Kiev | il video-choc

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Un edificio residenziale aè stato colpito da un drone. Ecco ilpostato su Instagram da Zelensky che scrive: "Per tutta la notte e tutta la mattina, il nemico terrorizza la popolazione civile.e missilistanno attaccando tutta l'Ucraina. Un edificio residenziale è stato colpito a. Il nemico può attaccare le nostre città, ma non sarà in grado di romperci. Gli occupanti riceveranno solo un'equa punizione e condanna delle generazioni future. E otterremo la vittoria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

