Draghi chiama Egonu | e' pioggia di solidarieta'

E' pioggia di solidarieta' bipartisan per Paola Egonu, la ventiduenne star della Nazionale femminile di pallavolo che ieri ha incassato con la sua squadra il bronzo ai Mondiali contro gli Usa 17 ...... tutte partite che era meglio far giocare a. Su tutto aleggiano poi le promesse elettorali ... Non mi sbilancio più su questo" Oggi la priorità sicaro energia, come affrontarla "...Il presidente federale Manfredi: "Vedremo cosa c'è da migliorare, per lei porte sempre aperte". La telefonata del premier Draghi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...