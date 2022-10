Dispersione scolastica e povertà educativa | a Benevento un patto di comunità

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono 17 gli Enti che hanno sottoscritto un’iniziativa dell’Associazione Ioxcontro lanel Sannio. Il fenomeno dell’abbandono dei giovani dei banchi di scuola vede purtroppo la Campania primeggiare, ovviamente in negativo. Occorre, quindi, un’operazione di contrasto alla quale enti e associazioni hanno aderito per tentare di fermare il triste primato. La firma è avvenuta questa mattina a Palazzo Mosti. Presenti le due Università, quella del Sannio e la Giustino Fortunato, c’era l’Arpac, l’Asl il Comune e la Provincia di. Presenti poi le scuole sul territorio: dalla Bosco Lucarelli al Convitto Giannone e scuole superiori come l’Alberghiero . Presenti anche le associazioni come Futuridea Social Lab 76 Spazio Aperto, ...