Daniel Craig e la nuova versione del caro vecchio smoking

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Dopo 15 lunghi anni di 007, alcuni hanno fatto fatica a separare l'uomodal mito James Bond. Sono stati 15 anni di un Bond più grintoso ma anche più dark; 15 anni di incontri sensuali che hanno avuto a volte esiti discutibili (si infila senza invito nella doccia di una sopravvissuta al traffico di esseri umani in Skyfall; borbotta “che spreco di un buono scotch” quando la stessa donna viene uccisa con un bicchiere di whisky in testa), ma anche 15 anni dell'armatura più naturale di Bond: lo. Pochi abiti sono più Bond del completo nero con papillon. Immacolato, classico, inspiegabilmente adatto per rotolarsi in una sparatoria a Cuba senza nemmeno strapparsi sotto al cavallo. Per un'intera generazione, questo Bond è Bond. Metteteine qualcuno, da ...

... l'ultima apparizione sullo schermo di Angela Lansbury ( morta l'11 ottobre a 96 anni ), sarà in Glass Onion: Knives Out , il film di Rian Johnson con protagonistaal cinema dal 19 al 23 ...... il sequel di Cena con delitto " Knives Out diretto nuovamente da Ryan Johnson e sempre conprotagonista, arriverà prossimamente al cinema e poi su Netflix dal 23 dicembre . La trama di ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie, per il trattamento di dati personali. Puoi esprimere il tuo consenso o gestire le ...Rian Johnson parla della collaborazione con Angela Lansbury e Stephen Sondheim sul set di Glass Onion - Knives Out ...