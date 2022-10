Così buoni che non è rimasto più niente sul tavolo | Li preparo in pochissimi minuti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Amanti dei muffin benvenuti! Ne avete mai assaggiato uno super soffice alla vaniglia? Realizzarlo sarà facile e veloce al punto che vorrete mangiarne uno ogni giorno. Questi dolcetti si faranno amare da tutti esclusivamente per la loro semplicità. Sarà una coccola delicata, perfetta da assaporare come colazione ma anche in altri momenti della giornata. Resistere alla morbidezza di una nuvola sarà davvero impossibile. Scommettete? Ecco tutti gli ingredienti necessari. Muffin super soffici alla vaniglia: ingredienti L’impasto è realizzabile utilizzando i seguenti ingredienti: 240 gr di farina 125 ml di olio 10 gr di lievito in polvere 1 cucchiaino di estratto di vaniglia 3 uova 125 ml di latte ½ cucchiaino di sale 125 gr di zucchero Procedimento: impiegheremo solo una manciata di minuti per completare la ricetta! Rompete le uova in una ciotola e lavorate con uno sbattitore elettrico, ...