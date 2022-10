Cosa comporterebbe l’impiego di armi atomiche nella guerra in Ucraina?

Leggi su tpi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Le cose più spaventose sono di solito orribili a tal punto da non riuscirle nemmeno a immaginare. Sorte vuole che una di queste, lanucleare, per anni argomento tabù, sia oggi divenuto con cinica semplicità un argomento di dibattito tra figure di alto profilo. Se il presidente russo Vladimir Putin dice che la possibilità di usare lepiù potenti del suo arsenale «non è un bluff», se l’ex capo del Cremlino Dmitrj Medvedev parla apertamente dinucleari e se il presidente Usa Joe Biden dice che l’uso dell’atomica causerebbe un «Armageddon», dobbiamo sperare che questenon vengano mai usate, ma l’ipotesi di un loro utilizzo non sembra più la semplice trama di un film di fantascienza. Dobbiamo chiarire prima di tutto che l’uso di un’arma del genere sarebbe un gesto non solo estremamente drammatico, ma ...