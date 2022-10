Cingolani conferma | «Darò supporto al mio successore | potevo restare | ne abbiamo parlato»

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Dal ministero della Transizione ecologica Robertonon andrà via immediatamente. È lo stesso ministro are le indiscrezioni dei giorni scorsi, secondo cui avrebbe potuto svolgere un incarico per il nuovo governo e il suo. Protagonista di alcuni incontri anche con Giorgia Meloni, per un breve periodo sembrava anzi chepotessecome ministro tecnico nel nuovo esecutivo. Un’ipotesi tramontata con il succedersi dei totoministri e le ambizioni dei partiti di centrodestra su quasi tutte le caselle a disposizione. Dicomunque «c’è stata una possibilità – ha spiegatoospite su Rete4 a Quarta Repubblica – ne, ma non avevo possibilità». A chiudersi secondo il ...