Amiche al limite | da questa sera su Real Time

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Prende il via suun nuovo programma chiamatoalche, proprio come “Vite al” e “Sorelle al”, segue il percorso di dimagrimento. Protagoniste di questo nuovo format sono quattro, Meghan Crumpler, Vanessa Cross, Tina Arnold e Ashley Sutton, che tenteranno di perdere i chili di troppo con l’aiuto del dottor Procter. Il programma prenderà il via da lunedì 17 ottobre e proporrà due puntate, della durata di circa 55 minuti ciascuna, per ognita. L’appuntamento è a partire dalle ore 21.25 su, anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.al: puntate Ogni puntata dura circa 55 minuti. Ecco sequenza e titoli. ...

Stasera su Real Time va in onda alle 21.25 la prima puntata del programma: quattro donne condividono l'amicizia e una forma fisica non ottimale. Proveranno a perdere peso ...