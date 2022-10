Vidal shock | decisione incredibile | tifosi sbigottiti

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 16 ottobre 2022) . Ecco che cosa è successo e perché ha fatto tanto clamore il suo gesto. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’ex Inter e Juventus Arturocontinua a far discutere. Il cileno, sbarcato in Brasile solamente qualche mese fa dopo l’addio ai nerazzurri, sta ritrovando il piacere e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.