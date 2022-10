Valle d' Aosta | trovato morto escursionista disperso sulla Testa Grigia

(Di domenica 16 ottobre 2022) È stato risenza vita unfrancese, dopo che un sorvolo in elicottero SA1 degli uomini del Soccorso Alpino Valdostano ha permesso di individuare il corpo alla base di un salto di roccia. L'uomo non aveva fatto rientro nella tarda serata di ieri, alle ricerche hanno partecipato squadre composte da tecnici del soccorso Alpino Valdostano e soccorritori SaGF. La salma sarà trasportata a Gressoney e le operazioni di polizia giudiziaria sono affidate al Sagf.

Il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato il corpo di un escursionista, probabilmente francese, trovato morto nella zona della Testa Grigia in valle di Gressoney (Aosta). La vittima è precipitata da ...(LaPresse) È stato ritrovato senza vita un escursionista francese disperso sulla Testa Grigia, dopo che un sorvolo in elicottero SA1 degli uomini del Soccorso ...