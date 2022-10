Programmi TV di stasera | domenica 16 ottobre 2022 Su TV8 la prima tv di Way Down – Rapina alla Banca di Spagna

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 16 ottobre 2022) WaydiRai1, ore 21.25: Mina Settembre 2 – 1^ TV Fiction del, di Tiziana Aristarco, con Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno. Prodotta in Italia. 2×05 Cosa resta di noi: Una catena di eventi spinge Mina a tornare a Procida, nel bed&breakfast dove ha soggiornato insieme a Gianluca. La ragione è l’arrivo di uno strano ospite. Mentre prova a scoprire cosa sia avvenuto, Mina deve destreggiarsi tra il desiderio di Claudio di avere un bambino e i dubbi che sempre di più le frullano in testa. Intanto il Generale sostiene di aver visto Olga a Napoli. 2×06 Sorprese: La proposta di Claudio di partire per un viaggio in barca a vela lascia Mina piena di dubbi. Pur sapendo che quel viaggio è forse l’ultima chance per salvare il rapporto, Mina si ...