Ordine d’arrivo MotoGP | GP Australia 2022 | risultati e classifica gara

(Di domenica 16 ottobre 2022) E’ calato il sipario sul GP d’, terzultimo round del Mondialedi. Sulla pista di Phillip Island si è tenuta unaparticolarmente tirata e in cui i centauri hanno spinto al massimo per centrare il miglior risultato possibile. Un tracciato impegnativo quellono, tra tantissimi saliscendi, che richiede tanto in termini di velocità di percorrenza in curva. Un circuito in cui le moto sviluppano velocità notevolissime con pieghe in cui anche la presenza del vento va a influenzare in fase di conduzione. Un corsa nella quale c’era grande attesa per il confronto iridato tra Fabio Quartararo (Yamaha) e Francesco Bagnaia (Ducati), con il transalpino presentatosi in questo fine-settimana in vetta alla graduatoria mondiale con 2 punti di vantaggio sul piemontese. Grande curiosità, ...