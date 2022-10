Omicidio Yuriy Kerpatenko | Calenda | “Non c’è pace senza libertà”

Leggi su lopinionista

ROMA – "Giuseppe Conte, quando chiedi di disarmare gli ucraini pensa alla tragica fine del direttore della Filarmonica di Kherson,. È stato ucciso perché si è rifiutato di suonare per i russi. Disarmandoli li condanni a subire quello che è accaduto a lui. Non c'è. E non puoi imporre la schiavitù ai popoli che non la accettano". Lo afferma sulla sua pagina Facebook il leader di Azione, Carlo.