Inter-Salernitana | Inzaghi | “Noi sempre in controllo Handanovic non era disponibile”

Leggi su sportface

(Di domenica 16 ottobre 2022) “Abbiamo avuto ildella gara dal 1? al 94?. La squadra ha sviluppato bene in una partita che temevo. In questi due giorni abbiamo lavorato poco in campo, ma ho visto i ragazzi consapevoli. Dobbiamo continuare così per migliorare ancora”. Lo ha detto il tecnico dell’Simonedopo la vittoria per 2-0 contro laa San Siro. Funziona la mossa in regia con Calhanoglu: “Asllani sta lavorando bene e cresce di giorno in giorno, oggi è entrato con personalità e sarà una certezza dell’nei prossimi anni. Ma Mkhitaryan anche sta facendo bene, dopo aver cominciato in ritardo a causa di un infortunio. Calhanoglu in quel ruolo mi sta dando ottime risposte”, spiega l’allenatore a Sky Sport. Tra i pali confermato Onana che “a questi livelli impone una scelta ogni domenica. ...