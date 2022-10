Highlights e gol Spezia-Cremonese 2-2 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ilcon glied i gol di2-2, incontro valevole per la decima giornata del campionato di. Gli ospiti passano in vantaggio dopo 2? con Dessers. Quest’ultimo è bravo a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto e ad insaccare agilmente a porta vuota. Tra il 19? ed il 22?, però, i liguri la ribaltano prima con il bel destro dal limite dell’area di Nzola e poi con la girata mancina di Holm sugli sviluppi di un’azione da corner. Al 52? c’è il pareggio della squadra di Alvini con il colpo di testa di Pickel. Decisivo un cross delizioso dalla destra di Sernicola. I dirittisono di proprietà esclusiva di LegaA, DAZN e Sky: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere ...

VIDEO TURRIS - MONOPOLI (0 - 0): LA PARTITA Allo Stadio Amerigo Liguori le squadre di Turris e Monopoli si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Nel primo ...Diretta/ Carrarese Pontedera (risultato 1 - 0) streaming video tv:di Energe al 58'Video Turris Monopoli (0-0) gol e highlights partita della 8^ giornata di Serie C girone C: pareggio a reti bianche al Liguori, primo per i pugliesi ...Video Virtus Francavilla Latina (0-0) gol highlights partita 8^ giornata Serie C girone C: pareggio a reti bianche, latini conquistano altro risultato utile ...