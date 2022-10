Governo | Orlando | ' mi aspetto torsione conservatrice su diritti'

(Di domenica 16 ottobre 2022) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Io miunasui. Non credo frontali, ma passi indietro come si vede già nelle regioni che governano sul tema dell'interruzione di gravidanza e poi miche si proverà a dare la colpa all'Ue rispetto alle difficoltà economiche". Così Andreaa In Mezz'ora in Più.

... ancora il Ministero del Lavoro risulta una "casella" vuota nella vasta lista del prossimo...di non sapere ad oggi chi sarà il titolare del Ministero fino ad oggi ricoperto da Andrea. ...Pensi a formare une dare risposte , se ne è capace. Non ha il potere di dirci come fare ... Il ministro del Lavoro, Andrea, osserva che 'la Meloni ha detto che sono impegnati ad unire ...Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Io mi aspetto una torsione conservatrice sui diritti. Non credo frontali, ma passi indietro come si vede già nelle regioni che governano sul tema dell’interruzione di grav ...Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Maggioranza divisa Io non ci farei troppo affidamento, ci sono tensioni e resteranno ma noi non possiamo pensare a un’opposizione che si affida alla tattica, noi dobbiamo ...