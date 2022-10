Cremonese | le pagelle di CM | Alvini bravo a cambiare in corsa

Commenta per primo Spezia -2 - 2 Dragowski 6 : colpito a freddissimo. Un intervento poi per blindare il vantaggio. Amian 5 : torna dal 1° e la sua spinta si vede, ma spesso si dimentica di fare il difensore. ...Le, i voti ed il tabellino di Spezia -2 - 2 , incontro valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 . Il risultato si sblocca dopo appena 2 grazie a Dessers , ...[themoneytizer id=”99064-6] Provedel 7 – Staziona quasi sempre al limite dell’area pronto ad uscire per anticipare i lanci friuliani a scavalcare la difesa. Ringrazia la traversa sulla conclusione di ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Spezia Cremonese Le pagelle dei protagonisti del match tra Inter e Salernitana, valido per la 10ª ...