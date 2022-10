Ardea | cane legato e abbandonato da giorni in una villa disabitata | l’intervento dei vigili

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 16 ottobre 2022)– Unè stato salvato da morte certa nella mattinata di ieri 15 ottobre 2022, ad. Era statosenza acqua né cibo,in una casa. Non sarebbe mai potuto fuggire da solo a causa della catena, sarebbe morto di fame e sete ma per fortuna la Polizia Locale diè intervenuta ed ha evitato il peggio.in una: i lamenti allarmano i vicini Il cagnolino si trovava in unaabbandonata in via Roma, a Nuova Florida. A lanciare l’allarme sarebbe stato qualche vicino della casa, che sentiva l’animale piangere disperatamente da. Sul luogo sono accorsi tempestivamente gli agenti della Polizia Locale di ...