Api e insetticidi | ricerca dell’Ateneo di Udine

(Di domenica 16 ottobre 2022) In condizioni naturali e in presenza di un virus che danneggia il sistema immunitario, l’effetto deglisulle api può diventare imprevedibile. È quanto emerge da uno studio multidisciplinare coordinato dall’Università dinell’ambito del progetto europeo Poshbee. Secondo la, gli effetti degli agrofarmaci sulle api dipendono anche da altri fattori di stress come parassiti, condizioni ambientali, disponibilità di nettare e polline e inquinanti, ma un diffuso virus patogeno può cambiare le regole del gioco. I risultati di questo lavoro, finanziato dall’Unione europea, sono stati pubblicati dalla rivista scientifica internazionale Nature Communications. L’origine dello studio L’indagine nasce dai risultati contraddittori fin qui riscontrati in pieno campo verificando l’effetto di vari ...

L'effetto degli insetticidi sulle api: lo studio dell'Università di Udine. Il professor Nazzi dell'Università di Udine: in campo la presenza dei virus cambia le regole. Riduciamo l'utilizzo di agrofarmaci per tutelare anche le api. Riducendo i limiti consentiti per i neonicotinoidi sugli alimenti importati, l'Unione europea vuole contribuire alla transizione ecologica a livello mondiale.