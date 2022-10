Turchia | esplosione in miniera di carbone | almeno 28 i morti Oggi Erdogan in visita sul posto

Insono proseguite per tutta la notte le operazioni di soccorso nella miniera di carbone di Amasra, nel nord del Paese, dove circa 50 minatori sono ancora intrappolati dopo una. Il ......in. "Il nostro augurio è che la perdita di vite umane non sia maggiore e che i nostri minatori possano essere salvati", ha twittato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. L'...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Il drammatico incidente è avvenuto nella città di Amasra, sul Mar Nero. 15 minatori sarebbero ancora intrappolati e rischiano la vita.