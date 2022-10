Telepass | UnipolMove e MooneyGo | quale scegliere per non fare le code al casello e spendere il meno possibile?

Leggi su computermagazine

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ora che la pandemia da Coronavirus ci ha dato, fortunatamente, un po’ di respiro, viaggiare torna ad essere una regola, non più un’eccezione. C’è chi lo fa per lavoro, e anche sotto lockdown, si è mosso. E chi ritorna ad assaporare una gioia della vita, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid ma senza più tantissima paura.autostradale – Computermagazine.itIl, ai tempi pre pandemia, è sempre stato un incubo. Un incubo per la fila, un incubo perché manca sempre qualche spiccio per arrivare alla somma richiesta. Un incubo per le persone non altissime, che non arrivano neanche al display, devono slacciarsi la cintura o scendere addirittura dalla macchina, per pagare al. Anche se utilizzano le varie carte adibite per tale scopo. I modi per evitare quell’incubo e torna a sognare di viaggiare in ...