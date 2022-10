La Svolta

" Verini (Pd), depositato ddl contro apologia fascismo "Ho depositato alddl che punisce l'apologia di fascismo, uguale a quello a suo tempo presentato alla Camera da. Non lega il ...In una nota il senatore del Pd Walter Verini si esprime sulla volontà di riavviare l'iter per l'approvazione del ddl: 'Ho voluto depositare in, tra i primi atti della nuova legislatura, il ddl contro la ricostituzione del partito fascista che ripropone il testo della proposta di legge che alla Camera ... Ultimo'ora: Senato: Fiano a Meloni, 'unire Con La Russa e Fontana inizio più divisivo possibile' Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni dice che il suo impegno è unire il paese ma inizia nel modo più divisivo possibile l'elezione di Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana è ovviamente legittima m ..."Ho voluto depositare in Senato, tra i primi atti della nuova legislatura, il ddl contro la ricostituzione del partito fascista che ripropone ...