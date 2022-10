Sassuolo | D’Andrea | 'Dedico tutto a mio padre ma non ho fatto ancora nulla Stasera festa? No riposo'

(Di sabato 15 ottobre 2022) Luca, astro nascente del, ha parlato ai microfoni di SKY dopo l’Atalanta. “Vengo da un quartiere non be...

Calcio in Pillole

Commenta per primo Al termine di Atalanta -, a Sky ha parlato Alessio Dionisi . ' Abbiamo fatto una ...ha fatto una ...Il match si sblocca e si accende a ridosso dell'intervallo : al 41' Kyriakopoulos porta in vantaggio ilcon un siluro mancino al volo su cross di, poi in pieno recupero e prima del ... Sassuolo, D'Andrea firma un particolare record contro l'Atalanta