(Di sabato 15 ottobre 2022)– Dopo la cerimonia per l’onorificenza consegnata al presidente onorario Giuseppe Pellicone per la sua grande attività per ile le arti marziali, ecco arrivata a conclusione ladei CampionatiSociali del 2022. Oggi in gara la classe d’età senior per questidi kumite e di kata. Premiati con l’oro l’ASD Centro Attività Motoria D’Onofrio nel kata afemminile, l’ASD Master Rapid SKF nel kata maschile, le Fiamme Oro nel kumite femminile e, infine, lo Shirai Club S. Valentino nel kumite maschile. Di seguito argenti e bronzi: Kata femminile 2 Fiamme Oro 3 ASD CAM Lucca 3 ASD Ryuko Kata maschile 2 ASD Ryuko Kumite femminile 2 ASD TalaricoTeam 3 ...

Il Faro online

... che aumenta il feeling in vista del Campionato Italiano a Squadre del prossimo weekend al PalaFijlkam di Lido. Buon Bronzo per Pietro Binotto nella categoria Senior: obiettivo a fine ... svoltosi al Tognazzi Village a; buona ottava, Mavie Ceccarelli. Nella stessa giornata, all'... con Lorenzo Carloia - Luca Coppetti - Stefano Garzi (già vincitori al Campionato italiano ... Ostia, Assoluti Italiani a Squadre di Karate: i vincitori della prima giornata Ostia – È tutto pronto al PalaPellicone per il Campionato Italiano a Squadre Sociali di kata e kumite, in scena sabato 15 e domenica 16 ottobre. Sui tatami di Ostia si sfideranno 107 Società Sportive ...