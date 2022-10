Massimo Mauro | «Allegri non può fare gol | in campo ci vanno i giocatori»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 15 ottobre 2022)intervistato da Libero. Analizza la crisi della Juventus. «La stagione della Juventus finora è una tragedia, sportivamente parlando. La sconfitta col Maccabi è stata senz’altro uno dei punti più bassi della storia bianconera. Gli israeliani non vincevano in Champions da 20 anni: il che la dice lunga sulla loro pochezza. Questa Juve però oggi può perdere con chiunque, è una squadra a cui manca tutto: umiltà, cattiveria agonistica e compattezza». Da chi deve ripartire il tecnico? «Nessun giocatore sta facendo bene: è drammatico trovare qualcuno da citare. Non c’è niente da salvare in questa squadra. Chiunque gioca contro la Juve oggi pensa di poter vincere. Non c’è più quel timore che una volta incutevano i bianconeri». Tantistanno deludendo: da chi si aspettava di più? «Pogba e Di Maria sono stati acquisti ...