Incidente a Roma | con auto finisce in fossato | muore 21enne

(Di sabato 15 ottobre 2022) (Adnkronos) – Un ragazzo di 21 anni è morto stamattina, poco dopo le 6, in un gravestradale avvenuto in via di Saponara a. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del X gruppo Mare. Da una prima ricostruzione, il ragazzo era alla guida di una Modus quando, per cause da accertare, è finito fuori strada in unattiguo alla carreggiata. Ilè stato soccorso e trasportato all'ospedale Grassi di Ostia dove poi è morto per le gravi ferite riportate nello schianto. Indagini sono in corso sull'esatta dinamica dell'.

